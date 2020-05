Poolse Senaat stemt tegen presidentsverkiezingen per post

De Poolse Senaat heeft een regeringsvoorstel verworpen om de presidentsverkiezingen per post te laten verlopen. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) wil dat de verkiezingen die voor zondag gepland staan per post worden gehouden, vanwege het coronavirus. In de peilingen gaat zittend president Duda, die goede banden heeft met Recht en Rechtvaardigheid, aan kop.

De Senaat, waar de oppositie de meerderheid heeft, is echter bezorgd en wil de verkiezingen voor langere tijd uitstellen. De partijen hebben zorgen over de volksgezondheid, het gebrek aan transparantie en een mogelijk chaotisch verloop, als de 30 miljoen Poolse stemgerechtigden per post hun stem mogen uitbrengen en als dat de komende dagen nog geregeld moet worden. Ook de EU en de OVSE zijn bezorgd.

Recht en Rechtvaardigheid heeft aangegeven dat de verkiezingen ook op 17 mei of 23 mei kunnen worden gehouden.

Absolute meerderheid nodig

Het laatste woord over het wetsvoorstel ligt nu bij de Poolse Tweede Kamer, de Sejm, waar de coalitie van Recht en Rechtvaardigheid met drie andere partijen de absolute meerderheid heeft. De Senaat kan het wetsvoorstel niet definitief verwerpen, maar alleen vertragen door het weer terug te sturen naar de Sejm. Dat is nu gebeurd.

De Sejm stemt vermoedelijk later vandaag opnieuw over het voorstel. Ook al heeft de coalitie een meerderheid in het parlement, toch is het nog geen gelopen race.

Om het voorstel aangenomen te krijgen, is een absolute meerderheid nodig en sommige parlementariërs van de coalitiepartijen hebben aangegeven niets te zien in de stemming per post en overwegen om toch tegen te stemmen. Daarmee zouden de presidentsverkiezingen hoe dan ook komende zondag niet kunnen doorgaan.