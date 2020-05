Amerikanen opgepakt bij 'couppoging' in Venezuela

President Maduro liet op tv hun paspoorten zien en zei dat ze hadden samengewerkt met een voormalige Amerikaanse commando in Florida, Jordan Goudreau.

Goudreau is eigenaar van het beveiligingsbedrijf Silvercorp USA in Florida. Persbureau Reuters sprak met hem. "Ze werkten voor mij. Dit zijn mijn jongens", zei hij.

Goudreau zei ook dat hij samenwerkt met de dissidente Venezolaanse generaal Javier Nieto.

Trump: we gaan het uitzoeken

President Trump zegt dat de VS niets met de operatie te maken had. "We gaan het uitzoeken, we hebben het net gehoord", zei hij.

De VS erkent de regering van de socialistische president Maduro niet. Net als veel andere landen steunt de VS oppositieleider Juan Guaidó. Maduro heeft de steun van Rusland, China en Cuba.