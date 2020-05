Hij was de eerste geallieerde in Borne, 75 jaar later keert Fred niet terug

Ook Nachbauer hoopte stiekem om in Borne oude kameraden te zien. Sinds hij in 1948 afscheid nam van het leger heeft hij slechts drie van zijn medesoldaten nog een keer gesproken. Al beseft hij ook dat die kans met het jaar kleiner wordt dat hij ze nog een keer gaat zien. Maar er is nog iemand in Borne die hij heel graag wilde ontmoeten; een meisje. "Toen ik in de kroeg op de biljarttafel ben gezet kwam er een prachtige jonge vrouw in een groene jurk met me dansen. We kusten elkaar. Samen hadden we een prachtige avond maar ik weet niet meer hoe ze heet. Ik zou haar of haar nabestaanden heel graag nog een keer willen ontmoeten".

De gemeente Borne heeft besloten om alle evenementen, die speciaal voor dit jaar georganiseerd waren, naar volgend jaar te verplaatsen. Volgens burgemeester Pierik is Fred Nachbauer dan ook weer van harte welkom. In het plaatsje is ondertussen een zoektocht opgezet om het meisje in de groene jurk en andere ooggetuigen van die dag op te sporen.