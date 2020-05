Anouar T. opnieuw verdacht van poging tot moord, in cel aangehouden

Anouar T. is vorige week in zijn cel aangehouden omdat hij verdacht wordt van een moordpoging in oktober 2019 in Utrecht. Dat schrijft het AD. T. zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum.

Uit het niets werd op 30 oktober een 28-jarige man aan de rand van het centrum van Utrecht met een sloophamer in elkaar geslagen. Het slachtoffer liep nietsvermoedend over de stoep, toen een busje stopte, drie mannen met bivakmutsen uitstapten en achter de man aanrenden. Daarna begonnen zij met een grote voorhamer op hem in te slaan.

Daarbij werd het slachtoffer ook op zijn hoofd geslagen. Na enige tijd stapten de drie in het busje en gingen er vandoor, het slachtoffer voor dood achterlatend. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleefde de aanslag wel. Volgens de krant worden de achtergronden van deze moordpoging nog onderzocht.

Meerdere aanhoudingen

Naast Anouar T. zijn ook de Utrechters Ousamma B. en Jesse S. vorige week voor deze zaak aangehouden. De politie zegt hun mogelijke rollen in deze zaak nog te onderzoeken. Daarnaast worden zij verdacht van deelname aan een criminele organisatie, waarvan Anouar T. de leiding zou hebben.

Bronnen binnen het criminele circuit zeggen tegen het AD dat het slachtoffer ook tot de organisatie behoorde, maar niet meer wilde meewerken. De verdachten zouden volgens deze bronnen met de aanslag een signaal hebben willen afgeven.