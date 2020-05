FunX stopt met radioprogramma Ramadan Late Night na doodsbedreigingen

Radiozender FunX stopt met het nachtprogramma Ramadan Late Night omdat meerdere medewerkers van de zender met de dood zijn bedreigd. In het radioprogramma werden verhalen over de ramadan gedeeld. Met name de presentator van het programma werd bedreigd omdat hij tijdens de vastenmaand muziek draait.

Vorige week vertelde FunX-dj Moradzo, zoals zijn artiestennaam luidt, aangifte te hebben gedaan vanwege de bedreigingen. In een verklaring in zijn uitzending zei hij dat een aantal extremisten vindt dat hij zijn werk bij FunX met de dood moet bekopen.

"Er zijn gelukkig ook mensen geweest die wel op een respectvolle manier hebben aangegeven waarom zij de naam Ramadan Late Night ongepast vinden", zegt FunX in een verklaring. Vorig jaar startte FunX met het programma. Op basis van de vele positieve reacties destijds werd besloten dit jaar opnieuw op deze manier bij de ramadan stil te staan.

Onacceptabel

Volgens de zender heeft het dit jaar onverwacht heftige reacties opgeroepen. "Diverse medewerkers van FunX en hun omgeving zijn met de dood bedreigd en aangezien hun veiligheid vooropstaat hebben we extra beveiliging in moeten huren", laat de zender weten. "Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen."

Dat het radiostation stopt met het programma betekent niet dat ze geen aandacht meer zullen besteden aan de ramadan. "De ramadan is een dagelijkse realiteit in het leven van een deel van ons publiek en dus zullen wij dit onderwerp niet uit de weg gaan. Ons doel is nu meer dan ooit om mensen in deze tijd samen te brengen met inspirerende verhalen, tips en recepten."

De zender zal dat vanaf vandaag doen door de ramadan een plaats te geven door de hele programmering op radio en op alle socialemediakanalen. "We denken hiermee de impact van onze boodschap juist te vergroten", aldus de zender.