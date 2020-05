KLM stelt gezichtsbescherming verplicht: 'Sjaal ook goed'

KLM stelt het dragen van neus- en mondbedekking vanaf volgende week verplicht op al zijn vluchten. Reizigers moeten zelf zorgen voor goede bescherming. "Het gaat om gezichtsbescherming in de breedste zin van het woord", zegt een woordvoerder. "Een sjaal is ook goed als die stevig zit."

De aankondiging van KLM valt samen met het voorzichtig opstarten van het aantal Europese vluchten. De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf vandaag dagelijks één keer op Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Boedapest, Praag, Warschau en Helsinki.

Nederlandse experts hebben zich regelmatig uitgesproken tegen het invoeren van mondkapjes in het openbare leven, omdat het schijnveiligheid zou creëren. Afstand houden wordt door hen effectiever geacht.

Bovendien zijn er voor consumenten in principe geen mondkapjes te krijgen die over de juiste filters beschikken, omdat die zijn gereserveerd voor de zorg. Een provisorisch mondkapje zoals een sjaal, een mondkapje van mindere kwaliteit of het te lang dragen van een mondkapje, biedt volgens experts geen bescherming of kan zelfs onveiliger zijn dan helemaal niets dragen.

"Je ziet allerlei initiatieven ontstaan. Dat mensen zelf mondkapjes gaan naaien of een sjaal voor hun mond doen", zei Tessa Lauret, deskundige infectiepreventie in Amsterdam UMC, eerder tegen de NOS. "Maar daar kan het virus gewoon doorheen. Je denkt dat het veiliger is, maar dat is niet zo."

KLM wil geen discussie over risico's maatregelen

De woordvoerder van KLM "wil geen discussie voeren" over de effectiviteit of risico's van de maatregelen. Hij zegt dat mondkapjes de voorkeur hebben boven andere vormen van gezichtsbedekking en dat reizigers aan de gate worden gecontroleerd. Wie onvoldoende beschermd is, krijgt een mondkapje van KLM. Als die voorraad op is, wordt een reiziger geweigerd op de vlucht.

Veel reizigers gaat KLM nog niet bedienen deze maand. De luchtvaartmaatschappij hoopt het aantal vluchten in mei op te bouwen naar zo'n 15 procent van de normale situatie. De keuze voor de nieuwe bestemmingen hangt samen met het opheffen van restricties op de specifieke luchthavens.

De vluchten van KLM lagen overigens niet helemaal stil. Vergeleken met vóór de coronacrisis wordt nu zo'n 10 procent van de vluchten uitgevoerd, zegt de woordvoerder. "Dat zijn onder meer vluchten naar Stockholm, Oslo een aantal Duitse steden."