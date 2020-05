GGD gaat collega’s van zieke arbeidsmigranten testen

De GGD Gelderland-Midden begint morgen een uitgebreid bron- en contactonderzoek onder de 1100 medewerkers van vleesverwerker Vion in Scherpenzeel. Gisteren werd duidelijk dat 26 arbeidsmigranten in Velp besmet zijn met het coronavirus. Twee anderen vertoonden lichte verschijnselen, maar blijken een dag later toch geen corona te hebben.

Een deel van de besmette migranten werkt bij vleesverwerker Vion, een ander deel bij een bakkerij in Velp. Daar is men afgelopen vrijdag al begonnen met het testen van de directe collega's.

Duitse vestiging gesloten

Gisteren besloot Vion een vestiging in het Duitse Bad Bramstedt tijdelijk te sluiten, omdat 51 van de 115 geteste werknemers besmet bleek. In Nederland is het werk vandaag wel gewoon doorgegaan.

Een woordvoerder van Vion zegt dat het bedrijf afgelopen weekend en vandaag alle medewerkers heeft ingelicht en verder de richtlijnen van het RIVM volgt. "We hebben al weken geleden die anderhalvemeterregel ingevoerd. Mensen op de productieafdeling hebben pakken aan, looprichtingen zijn aangepast, er zijn schotten geplaatst tussen verschillende bedrijfsonderdelen en extra hygiënemaatregelen getroffen. Mensen moeten daarnaast in ploegen naar de kantine."

Bij bepaalde onderdelen van de productie werken mensen met mondkapjes, maar het is niet duidelijk of dat ook gold voor de medewerkers die nu besmet zijn.

Volgens de GGD Gelderland-Midden worden eerst de mensen getest die in direct contact zijn geweest met de positief geteste migranten en zelf aangeven dat ze zich minder lekker voelen. Vervolgens worden ook andere directe collega's getest. De uitslagen zijn doorgaans binnen twaalf uur beschikbaar.