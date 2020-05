Publiek kiest voor confronterend beeld in 'de oorlog in 100 foto's'

"We hadden veel foto's van de bevrijding verwacht", zegt Somers. "Tijdens de oorlog was fotomateriaal schaars. Mensen die een toestel hadden, bewaarden hun fotorolletje vaak tot het grote moment daar was: de bevrijding. Die foto's kregen we ook, maar het publiek koos in meerderheid voor ander soort beeld. De harde confrontaties tijdens de oorlog, het oorlogsgeweld."

Zo is er een foto van een vermoorde verzetsstrijder, die in zijn eigen bloed in de keuken ligt. Of beeld van gedode Nederlandse militairen tijdens de meidagen in 1940. "Dat is uniek beeld, dat destijds niet werd gepubliceerd, maar wat wel de harde werkelijkheid van de oorlog laat zien", zegt Somers. Bij de 100 foto's is er slechts één van de bevrijding; een kleurenfoto uit Purmerend.