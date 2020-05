Detailhandel Nederland wil eenduidige aanpak voor winkelstraten

Detailhandel Nederland wil dat er een eenduidige aanpak komt om de drukte in de winkelstraten te reguleren. Tot nu toe is het voor het winkelend publiek onduidelijk wat wel en niet mag, omdat coronamaatregelen per gemeente verschillend zijn.

"De drukte in de winkelstraten neemt toe en dat is ook goed. Maar dat moeten we in goede banen leiden", zegt Hester Duursema, directeur van Detailhandel Nederland in het NOS Radio 1 Journaal.

Er is een eenduidige aanpak voor winkels, het zogeheten protocol verantwoord winkelen, maar zoiets is er niet voor winkelstraten. "Ondernemers hebben investeringen gedaan om het in hun winkel goed te regelen qua anderhalve meter. Nu nog afspraken over de winkelstraten en dan is eenieder weer welkom, mits we ons aan de maatregelen houden."

Haaks op oproep burgemeesters

Dat botst met de oproep van veel burgemeesters om winkelstraten te mijden. "Dat zou ons devies niet zijn, en volgens mij is het ook niet nodig. Volgens mij kunnen we zo die passantenstroom prima ontvangen in winkelstraten", zegt Duursema.

"Maar we onderschrijven wel dat er afspraken gemaakt moeten worden over hoe je dat buiten de winkels met elkaar regelt. Het het liefst zo uniform mogelijk, zodat consumenten ook weten waar ze aan toe zijn."