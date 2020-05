Brand bij twee zendmasten in Den Haag

In Den Haag heeft brand gewoed bij twee zendmasten. Beide branden zijn geblust. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is en hoe het vuur is ontstaan.

De eerste brand was in een zendmast aan de Jaap Edenweg, bij De Uithof. Die werd rond 01.30 uur gemeld. Een half uur later werd een brand gemeld bij een mast aan de Laan van Poot, aan het Westduinpark.

De afgelopen weken werd meermaals brand gesticht bij zendmasten, verspreid over het hele land. Daarvoor zijn tot nu toe drie verdachten aangehouden. Of het bij de branden in Den Haag opnieuw gaat om brandstichting, wordt nog onderzocht.

De vernielingen aan de zendmasten zijn mogelijk acties tegen het snelle 5G-netwerk. Op sociale media gaan complottheorieën rond over een verband tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus, maar daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor.