Gestrande dolfijn vanuit haven Amsterdam weer richting zee geloodst

De dolfijn die zich sinds gisteren ophield in de haven van Amsterdam, is met succes terug naar zee geloodst. De tuimelaar werd vanmiddag via IJmuiden naar de Noordzee gebracht. Dat duurde ongeveer drie uur.

De tuimelaar was met een vrachtschip met cacaobonen van Frankrijk naar de haven van Amsterdam mee gezwommen. Samen met het schip wist hij door de sluizen van IJmuiden te komen.

Het dier weigerde vervolgens bij het schip weg te gaan. Daarop voer het schip terug richting zee. Een kleiner schip met aan boord reddingswerkers van SOS Dolfijn voer ook mee, en lokte het dier uiteindelijk door de sluizen met speelgoed. Omdat de sluizen bij IJmuiden inmiddels gesloten zijn, kan de dolfijn niet meer terug zwemmen. SOS Dolfijn begeleidt het dier verder naar zee.

Het dier vangen was volgens de organisatie geen optie. Vanwege het brakke water kon de tuimelaar kon ook niet in de haven blijven. Om die reden moest hij worden teruggeloodst naar zout water.

Gisteren werd ook geprobeerd om het dier terug naar zee te brengen met een kleinere boot, maar dat mislukte.

De hele dag is geprobeerd het dier naar zee te sturen, dat zag er zo uit: