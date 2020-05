China test raket en nieuw ruimteschip: 'Ze willen geen nieuwe space race'

Het wordt spannend, want het is de afgelopen jaren een paar keer misgegaan met de Lange Mars 5, en deze 5b, een variant voor zware vrachten, is nog nooit gelanceerd. Pas in december verliep de lancering van de raket voor het eerst probleemloos. Maar een ander type uit de Lange Mars-raketfamilie kwam in maart in de problemen, dus is het China er veel aangelegen dat het nu goed gaat, zegt Marc Klein Wolt van het Radio Lab van de Radbouduniversiteit. Dat lab leverde in 2018 een wetenschappelijke antenne voor een Chinese satelliet achter de maan. "Mislukkingen zijn not done in China. Een Amerikaans bedrijf als SpaceX zegt altijd te leren van zijn mislukkingen, maar in de Chinese cultuur is gezichtsverlies lijden niet prettig."

Ook bij de Nijmeegse universiteit kijken ze met spanning naar de lancering dinsdag, want deze raket wordt belangrijk de komende jaren: het nieuwe Chinese ruimtestation en enkele Mars- en maanlanders moeten ermee de ruimte in. Het Radio Lab hoopt dan weer aan te haken met een of meerdere wetenschappelijk instrumenten. Klein Wolt: "We zijn daar nu met de Chinezen over in gesprek. Die missies gaan met diezelfde raket, dus als die een probleem heeft, worden al die plannen weer uitgesteld."

Op 24 maart was het de jaarlijkse 'ruimtedag' in China. Een speciale, want het is een halve eeuw geleden dat het land zijn allereerste satelliet de ruimte in schoot, de Dongfanghong-1 ('Het Oosten is Rood'). Normaal zijn er allerlei tentoonstellingen op ruimtedag maar vanwege corona werd nu alleen de naam van de nieuwe Marslander aangekondigd: Tianwen-1 ('Vragen aan de Hemel').

De afgelopen jaren boekte China al een paar grote successen met onbemande verkenners. Vorig jaar landde de Chang'e 4 als eerste ooit op de achterkant van de maan. Chang'e 5 moet dit jaar een schep maangrond naar de aarde brengen.