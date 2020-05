Afghaanse migranten op Iraanse grens gemarteld en in rivier gegooid

In Afghanistan is een zoekactie op touw gezet naar lichamen van Afghaanse migranten in de grensrivier de Harirud. Iraanse grenswachten hebben de migranten gemarteld en in de rivier gegooid om te voorkomen dat ze het land binnenkwamen. Dat zeggen overlevenden. Hun verklaring is nog niet uit onafhankelijke bron bevestigd.

Het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een onderzoek ingesteld. Volgens het presidentieel paleis gaat het om ongeveer 70 migranten die zijn gemarteld en de rivier in gegooid. Artsen in een ziekenhuis in de stad Herat die vijf van de lijken hebben onderzocht, zeggen dat vier van de migranten door verdrinking zijn omgekomen.

Het Iraanse consulaat in de stad in het noordwesten van Afghanistan zegt dat ze geen Afghaanse staatsburgers hebben gearresteerd.

Rekening vereffenen

Een Afghaan die deel uitmaakte van een groep van 57 migranten die de grens over probeerden te komen, zegt dat ze allemaal werden gemarteld en daarna de rivier in werden gedreven. Een andere overlevende van deze groep zegt dat zeker 23 van de 57 om het leven zijn gekomen.

De gouverneur van Herat twittert aan de Iraanse autoriteiten: "Onze mensen zijn niet zomaar namen die je in de rivier gooit. Op een dag zullen we de rekening vereffenen."

Vaker marteling

Volgens Afghaanse grenswachten is het niet de eerste keer dat de Iraanse grenspolitie Afghanen heeft gemarteld en gedood. De grens tussen beide landen is 920 kilometer lang.

Er komen ook dagelijks zo'n 2000 Afghanen uit Iran de grens over naar Herat. Onder hen zijn veel mensen die besmet zijn met het coronavirus. Iran is zwaar getroffen door de coronaepidemie.