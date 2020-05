Vandaag opnieuw poging om dolfijn uit Amsterdamse haven te krijgen

Het is volgens SOS Dolfijn geen optie om het vrachtschip terug naar zee te laten varen. "Dat schip zal pas na het weekend gaan lossen en daarna gaat het volgens planning naar een werf. Als we dat schip nu met vracht en al de haven weer uit willen laten varen moet er een speciale sleepboot komen en moeten alle goederen weer in- en uitgeklaard worden", aldus de woordvoerder.

Gisteren probeerde de stichting het dier met een andere boot richting de sluizen te lokken, maar dat mislukte.

Geen nood

De tuimelaar is volgens de stichting niet in acute nood. "Hij is net in drie dagen van Frankrijk naar Nederland gezwommen, dat doe je niet als je ziek bent." Ook schijnt er genoeg vis in het water te zwemmen. "Maar het brakke water in de haven kan op wat langere termijn voor problemen aan bijvoorbeeld de huid van de dolfijn zorgen."

In de loop van de dag zal opnieuw worden geprobeerd het dier met een andere boot de haven uit te lokken en door de sluizen heen te zwemmen.