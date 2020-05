Privédocumenten van NSB-leider Anton Mussert opgedoken

Tegen zijn biograaf P.H. Ritter vertelde hij in 1934 een iets ander verhaal. Zo zei Mussert dat hij in 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zijn ingenieursstudie onderbrak om als vrijwilliger dienst te nemen. Latere biografen namen dat over.

In werkelijkheid stond al vast dat hij in 1914 zou worden opgeroepen. Toen Nederland op 31 juli 1914 mobiliseerde was het zover. Dat blijkt ook uit een aantekening in het notitieboekje. Mussert reisde de volgende dag per trein van Rotterdam via Den Haag naar Amsterdam om zich bij de veldartillerie te melden.