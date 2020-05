Man doodgeschoten in Amsterdam-Oost

In Amsterdam is vannacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde rond half vier op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan in Amsterdam-Oost.

Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. In de buurt is een uitgebrande auto met een Duits kenteken gevonden door de politie. Onderzocht wordt of de wagen iets met het incident te maken heeft.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.