Groningse flat voor tweede keer in 24 uur ontruimd

Een flat in Groningen is voor de tweede keer in 24 uur ontruimd. De politie heeft "mogelijk explosief materiaal" aangetroffen.

Gisteravond vond een explosie in de flat plaats, waarbij de gevel van een woning werd afgeblazen en twee mensen gewond raakten. De naastgelegen woningen in het complex werden daarop ontruimd. De politie vermoedde dat de ontploffing werd veroorzaakt door een oven of gasfornuis.

Alsnog doorzoeking

Omdat er geen aanleiding was om te denken aan strafbare feiten, werd de woning niet doorzocht. Vanmiddag ontving de politie "bepaalde informatie", die reden gaf om de woning alsnog te doorzoeken. Daarbij werden verdachte stoffen aangetroffen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen om nader onderzoek te doen. Ook de mobiele commandopost van de veiligheidsregio is ter plaatse.

De circa 50 bewoners uit de flat worden in de wijk opgevangen. Het is nog onduidelijk of zij vanavond kunnen terugkeren naar hun woning.