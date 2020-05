Meer mensen op de weg en in winkelstraten: 'Het is behoorlijk druk'

Mensen vinden het steeds lastiger om zich aan de coronamaatregelen te houden, waardoor het weer drukker wordt op straat.

Dat concludeert mobiliteitsbureau DAT.Mobility na een analyse van het Nederlands Verplaatsingspanel, waarin de verplaatsingen van zo'n 5000 Nederlanders via een app worden bijgehouden.

Uit alle data blijkt volgens het bedrijf dat vooral de laatste drie weken het aantal, de afstand en de duur van verplaatsingen zijn toegenomen.

"Eerder zagen we fietsers en voetgangers er heel erg bovenuit springen. Dat lag aan het lekkere weer", zegt mobiliteitsexpert Sander van der Drift. "De laatste weken zien we een lichte toename in het aantal automobilisten op de weg."

'Drukte leidt niet automatisch tot problemen'

De toegenomen drukte is ook goed te zien in winkelstraten, bijvoorbeeld in Tilburg, waar volgens het Brabants Dagblad veel gezinnen op straat waren. "Ik verbaas me toch wel dat de drukte weer op gang begint te komen", zegt Stefan van Aarle van het Ondernemersfonds Tilburg. "Het is behoorlijk druk."

Een man is er "lekker eventjes uit", zegt hij tegen de NOS. "Even een kroketje, even over de markt heen. Ik ben het wel een beetje beu, binnen zitten."

Een klant is blij dat de markt in Dordrecht weer open is: "Gezien het budget dat ik heb, kan ik hier het meeste halen."