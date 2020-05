Twee jongens nemen explosief uit Tweede Wereldoorlog mee naar huis

Twee jongens van 11 en 13 jaar hebben op een strand in Noord-Holland een explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en vervolgens meegenomen naar een woning in Amsterdam. De vader van een van de jongens vertrouwde de ontdekking niet en stuurde foto's naar het politiebureau, waar alle alarmbellen afgingen.

De vader ontruimde de woning, waarna de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de Teamleiders Explosieven Veiligheid van de politie het explosief onderzochten en meenamen. Inmiddels is de vondst tot ontploffing gebracht in het Westelijk Havengebied in Amsterdam.

De specialisten stelden vast dat het om "een stuk verschoten geschutmunitie" ging. Volgens de politie was het een "dodelijk" explosief.

Meer explosieven gevonden

Eerder deze week meldde de EOD dat sinds het begin van de coronacrisis het aantal meldingen van gevonden explosieven fors is toegenomen. Gemiddeld zijn er wekelijks 25 à 30 meldingen over explosieven. Afgelopen week waren dat er 78.

De Amsterdamse tieners hebben van de EOD-medewerkers "een goede uitleg" gekregen hoe ze de volgende keer moeten handelen, mochten ze een onbekend voorwerp vinden.