Dolfijn gespot in Amsterdamse haven

In het havengebied van Amsterdam zwemt een dolfijn. Het dier volgt al dagen een vrachtschip dat vanuit Frankrijk naar Nederland onderweg was. Vanmorgen is de dolfijn met het schip door de sluizen van IJmuiden gezwommen, het Noordzeekanaal in.

Larissa Beck van Stichting Dierenambulance Velsen spreekt bij NH Nieuws over een unicum. "In de tien jaar dat ik nu voor de dierenambulance werk zijn hier nog nooit levende dolfijnen geweest."