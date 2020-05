De telefoon rinkelt amper bij de GGZ. Waar zijn de verslaafden?

Gezondheidspsychologen zijn bezorgd over een terugval in het aantal zwaarverslaafde drugs- en alcoholgebruikers dat zich meldt om af te kicken. Ook de behandeling van mensen die al aan het afkicken zijn, is veel lastiger. Als gevolg van de coronamaatregelen gaat alles online.

"We merken dat verslaafden veel minder de telefoon oppakken en om hulp vragen. Onze telefoon staat normaal gesproken roodgloeiend. Nu rinkelt hij amper", aldus Daphne Kanner, gezondheidszorgpsycholoog bij een Rotterdamse ggz-instelling bij Rijnmond.

Een korter lontje

Kanner noemt de ontwikkeling zorgwekkend. "Mensen die kampen met een verslaving, hebben vaak een korter lontje. Ik kan me zomaar voorstellen dat dit leidt tot huislijk geweld. Deze groep loopt grote risico's op toenemende lichamelijke klachten. Maar ook problemen zoals verwaarlozing, vereenzaming, toenemende problemen op werk, psychische problemen en financiën."

Ook de groep mensen die al aan het afkicken is, loopt risico's. "Ze zijn meer alleen, er zijn meer spanningen, misschien staat er nog wel een fles wijn of bier in de koelkast. En de stok achter de deur van de controles die wij hier uitvoeren, om te zien of er middelen gebruikt zijn, is nu ook even weg", aldus de gezondheidspsycholoog.

Heel erg op jezelf aangewezen

De behandeling is niet gestopt. Kanner: "Dit doen we nu vooral via beeldbellen. Maar dat is toch heel anders dan wanneer je met je behandelaar in een ruimte zit en gesprekken voert met elkaar."

"Wat het moeilijk maakt is dat de ondersteuning anders is", bevestigt Paul Dijkxhoorn uit Berkel en Rodenrijs. Hij was drie jaar verslaafd aan alcohol en xtc. Hij is nu twaalf weken 'clean'. "Waar je normaal contact hebt met een persoonlijke begeleider, één op één of in een groep met andere lotgenoten, ben je nu heel erg op jezelf aangewezen."

Dijkxhoorn kan zich zich voorstellen dat mensen ervoor kiezen om hun problemen pas na de coronacrisis aan te pakken. Maar hij raadt het wel af. "De reden dat je op aarde bent, dat ben je uiteindelijk zelf. Doe het voor jezelf."