RIVM-experts: 'We weten nog te weinig om exitstrategie te kunnen bepalen'

Nu duidelijk is dat we met de aanpak van het coronavirus in Nederland langzaam in rustiger vaarwater zijn gekomen, wordt bij het RIVM voorzichtig vooruitgekeken. Er wordt nagedacht over manieren om het virus zo goed mogelijk te monitoren. En er is veel overleg met collega-wetenschappers uit omliggende landen.

Een concreet plan om uit de 'intelligente lockdown' te komen is er nog niet. "Dat is echt wat complexer dan een strategie eruit lichten en zeggen dat dat de juiste is", zeggen hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen.

De NOS sprak met hen over de mogelijkheid om ieder besmet persoon op te sporen en te isoleren. En over de Duitse collega's, die pessimistischer lijken dan de twee RIVM'ers.

Vorige week lieten jullie een vrij optimistisch geluid horen. Jullie Duitse collega, de viroloog Christian Drosten, zei juist rekening te houden met een tweede, hevigere besmettingsgolf in het najaar. Houden jullie daar ook rekening mee?

Wallinga: "Nee. Ik weet niet waar hij dat op baseert. Dat is zijn mening. Dat is niet iets waar wij ons zo direct mee bezighouden hier. (...) Er zou van alles kunnen gebeuren. Het is niet dat we er geen rekening mee houden, maar we hebben niet expliciet aanleiding dat dit staat te gebeuren. We weten zo veel dingen niet. We weten ook niet wat de seizoenseffecten kunnen zijn. We weten niet hoe mensen deze zomer op vakantie gaan. Dus van alle dingen om uit te zoeken, staat het niet zo heel hoog erg op mijn lijstje."

De R0, het getal dat aangeeft hoeveel mensen een besmet persoon besmet, ligt in Duitsland rond de kritische grens van 1. Wat is het in Nederland op dit moment?

Wallinga: "We hebben een schatting, een lijntje in de grafiek. En die loopt onder de 1. Dat lijntje kringelt een beetje. Soms wat omhoog en soms wat omlaag."

Van Dissel: "Als je naar alles kijkt, dan verwachten we dat die onder de 1 is."

Uit Duits onderzoek bleek dat kinderen het virus net zo met zich kunnen meedragen als volwassenen. Jullie benadrukken juist dat de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus klein lijkt. Werpt dit een ander licht op de zaak, bijvoorbeeld als het gaat om het gedeeltelijk openen van scholen?

Van Dissel: "Daar zie ik geen punt. Natuurlijk, kinderen kunnen ziek worden. Ze hebben over het algemeen milde klachten daarbij. En dat ze besmettelijk kunnen zijn, is wat wij ook terugzien. Dus ik zie niet precies de tegenstrijdigheden."

"Omgekeerd heb je bijvoorbeeld ook de gegevens uit IJsland, die de scholen niet hebben gesloten en verder een heleboel gelijke maatregelen als Nederland hebben uitgevoerd, waar je ook het beeld krijgt dat kinderen weinig bijdragen. Zo probeer je uit alles wat er bekend is, de meest integere en juiste duiding te geven. Dat zie ik eerlijk gezegd niet veranderd worden door wat er gerapporteerd is."