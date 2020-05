Reuzenpandajong geboren in Ouwehands Dierenpark

Reuzenpanda Wu Wen is gisteren bevallen van een pandajong in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Moeder en haar jong verblijven in het kraamhol en maken het volgens de verzorgers goed.

Ouwehands Dierenpark zegt "blij en trots" te zijn dat zij op natuurlijke wijze bijdragen aan het in stand houden van deze bedreigde diersoort.

Het is voor het eerst dat er in Nederland een panda is geboren.