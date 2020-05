Spanjaarden mogen na wekenlange lockdown weer een rondje rennen

Mensen mogen in groepen de straat op: tot 10.00 uur mag er gesport worden, daarna mogen ouderen de straat op om te bewegen. Kinderen zijn de volgende groep: van 12.00 uur tot 19.00 uur. Samen sporten mag alleen met mensen die tot hetzelfde huishouden behoren.

Versoepeling maatregelingen

In Spanje volgen de komende tijd mondjesmaat meer versoepelingen. Winkels mogen volgende week deels weer hun deuren openen en ook terrassen kunnen voor maximaal 30 procent weer open. Vanaf maandag mogen Spanjaarden weer naar de kapper: "Ik heb begrepen dat daar enorme wachtlijsten voor zijn", zegt Zoutberg.

Het land kent sinds 14 maart een zeer strenge lockdown. Spanjaarden mochten tot vandaag alleen naar buiten om eten of medicijnen te kopen of een essentieel beroep uit te oefenen. Vorige week versoepelde de regering de quarantainemaatregelen al voor kinderen: zij mochten onder begeleiding van een volwassene één uur per dag het huis verlaten, in een straal van één kilometer rondom het huis.

De Spaanse premier Sánchez is zeer behoedzaam met versoepelingen. "Er is enorme druk van allerlei sectoren om weer open te gaan. Maar als het fout gaat, dan gaan we zo weer terug naar een nieuwe lockdown", zegt correspondent Zoutberg.

Zwaar getroffen

Spanje is met ruim 24.000 doden een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Zoutberg: "Het lijkt nu alsof het allemaal beter gaat met Spanje, maar het is wel het land waar per dag driehonderd doden vallen."