Recordaantal belastingaangiftes op 30 april

Een recordaantal mensen heeft op 30 april belastingaangifte gedaan. Het gaat om 347.000 mensen die ervoor kozen net voor de deadline hun gegevens te versturen.

Tussen 1 maart en 1 mei kwamen er 9,3 miljoen aangiftes binnen bij de fiscus. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen het er 9,5 miljoen waren. De verklaring is dat meer mensen uitstel hebben gekregen: bijna 3 miljoen, tegen 2,7 miljoen in 2019.

Half miljoen aangiftes via app

Vanwege de coronacrisis had de Belastingdienst een uitgebreide publiekscampagne opgezet om mensen te wijzen op de mogelijkheid uitstel aan te vragen. Mensen die bijvoorbeeld echt persoonlijke hulp nodig hebben, konden die nu niet altijd krijgen. Voor hen heeft de Belastingdienst, waar nodig, automatisch uitstel verleend.

De afgelopen twee maanden kwamen er 594.000 vragen binnen via de telefoon, via Twitter en Facebook werden 3000 berichten beantwoord.

Het leeuwendeel van de aangiftes is digitaal binnengekomen. Bijna een half miljoen mensen vulden hem in via de app van de Belastingdienst. Mensen die al voor 1 april hun aangifte hebben verstuurd, krijgen voor 1 juli bericht terug. 1,3 miljoen mensen hebben dat nu al gekregen.