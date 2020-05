Coronaregels en dieren: zijn er minder meeuwen in de stad?

Meeuwentellers tellen de afgelopen weken minder meeuwen in de stad. Maar zijn er ook echt minder? Door coronamaatregelen zijn minder mensen buiten, zeker op normaal drukke toeristische plekken in steden. Toch weet de meeuw de stad in coronatijd nog prima te vinden, net als andere dieren.

Het broedseizoen voor de meeuw is begonnen. Veel meeuwen hebben al een plekje gevonden om te broeden, andere zijn er nog naarstig naar op zoek. In steden in het westen van Nederland zijn vooral de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw in deze periode (april t/m augustus) veel in het straatbeeld te zien.

Volgen met gps

Het is volgens meeuwenonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam Judy Shamoun-Baranes te vroeg om te zeggen hoe deze coronatijd in de stad van invloed is op het gedrag van de meeuw. Al meer dan tien jaar onderzoekt ze een kolonie meeuwen die op Texel verblijft met gps-trackers. Sinds vorig jaar houdt ze ook meeuwen in IJmuiden en op Schiermonnikoog in de gaten met gps-data.