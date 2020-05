Aardbeving bij Gronings dorp Zijldijk

Bij het Groningse dorp Zijldijk is vannacht een aardbeving geweest. Het KNMI meldt dat de beving een kracht had van 2,5.

Inwoners van de dorpen Uithuizen, Oldenzijl en 't Zandt hebben de aardschok gevoeld, meldt de regionale omroep RTV Noord. Ook in Zandeweer schrok een inwoonster 's nachts wakker. "Ik hoorde gerommel, gevolgd door een heftige beving. De glazen in de kast stonden te trillen en de hond en katten vlogen door het huis."

Het is de eerste aardbeving in ruim een maand tijd in Groningen met een grotere kracht dan 2. Op 22 maart werd er bij Krewerd een beving met een kracht van 2,3 gemeten, meldt de regionale omroep.

De zwaarste beving in Groningen was in 2012 bij Huizinge, met een kracht van 3,6.