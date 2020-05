Codewoord voor huiselijk geweld: 'Het zou mij hebben geholpen'

Marie-Louise had twaalf jaar lang te maken met huiselijk geweld. Hulp inschakelen durfde ze niet. "Het was zo heftig dat ik een eigenwaarde had van min tien", zegt ze. "Het was een grijze wolk die altijd boven mij hing. Ik was van dag tot dag aan het leven en aan het proberen om de dag weer door te komen."

Ook was ze ervan overtuigd dat ze zelf schuldig was aan het geweld. "Ik dacht: als ik misschien iets beter had opgeruimd, of als ik beter had opgelet op wat ik zei, dan was het niet gebeurd. En wat als je het tegen iemand vertelt, wat dan?"

Door die gedachten werd haar wereld steeds kleiner. "Je bent niet meer bezig met de toekomst, alleen maar met: als ik maar niet weer iets verkeerd doe en wat als iemand het ziet? Je bent alleen maar aan het overleven."

Klein woord, actie

Het initiatief zoals die er nu ligt, het codewoord 'masker 19' zeggen, zou haar hebben geholpen om eerder aan de bel te trekken. "Stel je voor: je staat aan zo'n balie en er staat zo'n professional tegenover je en je moet zeggen: mijn man die slaat mij. Dat is best wel ingewikkeld. Hoe fijn is het dat er dan een woord is dat zij kennen en weten: er is iets aan de hand. Dat er geen verdere uitleg nodig is. Een klein woord en er is actie."

En dat zou er volgens haar altijd moeten zijn, niet alleen in coronatijd. "De drempel om hulp in te schakelen is altijd heel hoog. Je wereld is zo klein, je laat niet zo makkelijk iets toe. Dus een goede campagne daarvoor is zeer welkom."