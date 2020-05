Met economie in vrije val vraagt Libanon om hulp bij het IMF

De Libanese regering heeft om hulp gevaagd bij het Internationaal Monetair Fonds. Libanon heeft meer dan 10 miljard dollar nodig om een eind te maken aan de vrije val waarin de economie is geraakt, zegt premier Hassan Diab.

Libanon gaat met het IMF onderhandelen op basis van een reddingsplan dat gisteren door het kabinet werd goedgekeurd. Onderdeel van het plan is een "reconstructie" - lees: gedeeltelijke kwijtschelding- van de enorme buitenlandse schuld.

Libanon zit na tientallen jaren van wanbestuur en corruptie in de diepste economische en politieke crisis sinds de burgeroorlog van de jaren 1975-1990. Het land heeft een van de hoogste overheidsschulden ter wereld. Een bezuinigingsplan leidde in oktober tot massale protesten die premier Hariri tot aftreden dwongen. In januari werd Diab, een tot dan toe onbekende academicus, tot premier benoemd.

Bergafwaarts

Sinds eind vorig jaar is het alleen maar verder bergafwaarts gegaan met de Libanese economie. De waarde van de Libanese munt is sterk gedaald, waardoor prijzen van voedsel en andere levensbehoeften zijn verdubbeld en het spaargeld van veel Libanezen is verdampt. In maart besloot Libanon voor het eerst niet meer aan zijn internationale financiële verplichtingen te voldoen.

Dinsdag braken opnieuw gewelddadige protesten uit, ondanks de corona-lockdown waardoor niemand tussen 19.00 uur en 7.00 uur op straat mag zijn. Betogers koelen hun woede op banken en kantoren en bij confrontaties met ordetroepen vielen tientallen gewonden. Een 26-jarige demonstrant kwam om het leven.

Premier Diab hoopt dat het IMF zijn land met Gods hulp door deze moeilijke tijd zal helpen op weg naar herstel, zei hij. "De weg die voor ons ligt zal niet eenvoudig zijn, maar onze vastbeslotenheid en optimisme zullen ons erdoor trekken".