CBS: coronasterfte in verpleeghuizen loopt verder terug

Richting normaal

De afname van sterfte is terug te zien in alle leeftijdscategorieën, zowel in verzorgings- en verpleeghuizen als daarbuiten. In de tweede week van april overleden er zo'n 2,5 keer meer 65- tot 80-jarigen en ruim twee keer zoveel 80-plussers in verzorgingshuizen. Daarna zette een daling in.

Ook de oversterfte onder ouderen die niet in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen is gedaald. En in de leeftijdsgroep tot 65 jaar is er bijna geen sprake meer van oversterfte: het aantal overledenen komt nagenoeg overeen met het gemiddeld aantal sterfgevallen in de eerste tien weken van het jaar.