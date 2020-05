FunX-dj Moradzo doet aangifte na doodsbedreigingen

FunX-dj Morad El Ouakili heeft aangifte gedaan van bedreiging. Moradzo, zoals zijn artiestennaam luidt, kreeg doodsbedreigingen omdat hij tijdens de ramadan muziek draait.

In een verklaring in zijn uitzending zei hij gisteren dat een aantal fanatieke extremisten vindt dat hij zijn werk bij FunX met de dood moet bekopen. Hij voegde daaraan toe dat je op FunX natuurlijk muziek hoort, "want FunX is er voor iedereen, niet alleen voor moslims, maar ook voor christenen, joden, ongelovigen en alles wat daartussenin zit. We kunnen geen show maken die volledig islamproof is, we kunnen wel proberen te verbinden."

Op Facebook schrijft Moradzo dat hij tot nu toe nooit met de dood was bedreigd en dat je zou denken dat de ramadan het mooiste in mensen naar boven haalt. "Maar kennelijk geldt dat niet voor iedereen. Het boze karakter neemt bij sommigen onder ons juist de overhand."

Hij laat ook een screenshot zien van een bedreiging. Ene Yassin vraagt hem zich voor te stellen dat hij buiten de studio wordt opgewacht door twee jongens op een scooter die zijn borstkas doorzeven met kogels.

Programmaleider Eva Hol van NPO FunX zegt in een reactie: "Er zit zoveel in deze show wat positief is, we willen niet dat dit dat alle positieve reacties overschaduwt. De meeste reacties op deze show zijn namelijk nog steeds heel positief".