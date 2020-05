Kinderartsen: 'Te vroeg om onbekende ziekte bij kinderen aan covid-19 te wijten'

De Wereldgezondheidsorganisatie onderzoekt of het coronavirus SARS-Cov-2 bij sommige kinderen een zeldzame en heftige ontstekingsreactie veroorzaakt. De afgelopen week zijn in een aantal landen enkele gevallen bekend geworden.

Ook in Nederland zijn twee kinderen op de intensive care beland met het onbekende ziektebeeld. Hoogleraar pediatrisch intensive care Job van Woensel van het Amsterdam UMC zei in Medisch Contact dat twee tieners met maag-darmklachten en tekenen van hartfalen zijn opgenomen op de intensive care voor kinderen.

Ze zijn een aantal keren getest op de aanwezigheid van het coronavirus, maar in alle gevallen was de uitslag negatief. Ze hadden geen covid-19-infectie.

Waarschuwing uit Engeland

De eerste berichten over de onbekende ziekte die in heel zeldzame gevallen kinderen kan treffen, kwamen uit Engeland. Daar publiceerden de kinderintensivisten maandag een waarschuwing om alert te zijn op dergelijke gevallen. In Engeland ging het "een klein aantal patiënten" van wie het merendeel ook een covid-infectie had, maar andere niet.

Een dag later volgde een vergelijkbaar bericht uit Ierland waar "minder dan vijf" kinderen opgenomen zijn met de onbekende ziekte. Vervolgens werd bekend dat er ook in België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje en de Verenigde Staten gevallen bekend waren.

Vergelijkbaar ziektebeeld

De verschijnselen die de ernstige zieke kinderen vertonen lijken op de symptomen van de ziekte van Kawasaki en die van het toxische shock syndroom. Waarschijnlijk gaat het om geen van beide ziekten, maar om een nieuwe, nog onbekende ziekte.

Het toxische shock syndroom is een levensbedreigende aandoening die wordt veroorzaakt door een bacterie die in het lichaam gifstoffen uitscheidt. De ziekte gaat gepaard met hoge koorts, heftige huiduitslag en griepachtige verschijnselen.

De ziekte van Kawasaki veroorzaakt zwelling van de bloedvaten in het hart en komt vooral voor bij heel jonge kinderen, onder de vijf jaar. Ook Kawasaki leidt tot (heftige) huiduitslag, gezwollen klieren en droge en gebarsten lippen. Verder hebben Kawasaki-patiënten vaak opvallend rode vingers en tenen.

De aandoening die nu in allerlei landen een heel klein aantal kinderen treft combineert (een deel van) die symptomen.

Wereldwijd netwerk

De WHO heeft kinderartsen en kinderintensivisten in het wereldwijde netwerk van de organisatie gevraagd om alert te zijn op de nieuwe ziekte.

Van Woensel vertelt in Medisch Contact dat Europese kinderintensivisten alle covid-19-gevallen die zij zien, maar ook alle kinderen met de nieuwe onbekende aandoening, melden bij hun Europese wetenschappelijke organisatie ESPNIC.

Kinderintensivisten letten heel goed op of er een verband is tussen covid-19 en de onbekende ziekte. "Mocht dat verband er zijn", zegt Van Woensel in Medisch Contact, "en het is echt veel te vroeg om daarvan te kunnen spreken, dan zou het waarschijnlijk niet zozeer door het virus zelf komen, maar om een overreactie van het afweersysteem gaan".

Een te sterke reactie van het eigen afweersysteem wordt vaak gezien bij patiënten met covid-19-infecties en is een van de redenen dat de infecties zo kwaadaardig kunnen verlopen.

Kinderartsen

Voorzitter Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kinderartsen is het eens met Van Woensel. "Het is veel te vroeg om conclusies te trekken. We weten gewoon niet wat het is en dat komt wel vaker voor. Maar omdat we nu zo gefocust zijn op covid-19 wordt er al snel gezegd dat het daar wel mee te maken zal hebben", zegt hij.

"Dat kan best zo zijn, maar er is voorlopig nog geen enkel bewijs. Sommige kinderen met dit ziektebeeld hebben een covid-19-infectie en anderen, zoals de twee in Nederland niet."