Wat gebeurt er met Noord-Korea als Kim Jong-un echt dood is?

Ook voor het buitenland zou zijn dood gevolgen hebben, zegt Van der Meer. De belangrijke vraag is dan namelijk: wie is de opvolger en wat betekent dat voor het beleid van Noord-Korea?

Opvolger

De Kim-familie is heel machtig, maar die macht delen ze. Van der Meer: "De Kim-familie wordt omringd door de elite, bestaande uit hooggeplaatste militairen en politici. Het gaat om tientallen mensen die de touwtjes in handen hebben. Als dit regime zou vallen, hebben zij een probleem. Het is daarom belangrijk voor hen om een opvolger te hebben die de legitimiteit van de Kim-stamboom heeft en de belangen van de elite behartigt."

In de geruchtenmolen wordt Kim Yo-jong als mogelijke opvolger genoemd, zij is de zus van Kim Jong-un. Maar past een vrouwelijke leider wel in de Noord-Koreaanse traditie? "Er is daar volgens mij geen wet die zegt dat vrouwen geen macht mogen hebben, maar Noord-Korea heeft een mannensamenleving. Het zou opzienbarend zijn als Kim Yo-jong haar broer zou opvolgen, maar tegelijkertijd is het logisch. Het volk kent haar goed en ze lijkt op haar broer."

"Er is niet veel bekend over Kim Yo-jong, behalve dan dat ze 'de zus van' is", zegt NOS-correspondent Sjoerd den Daas. "Ze heeft wel een functie in de politiek, maar zit niet in de top. Er bestaat een kans dat ze wordt aangewezen als opvolger vanwege haar familienaam, maar de vraag zal dan wel zijn hoeveel macht ze eigenlijk zal hebben."

Een andere optie zou de zoon van Kim Jong-un kunnen zijn. Zijn zoon is nu ongeveer acht jaar oud. "Het zou ook kunnen dat de zus als interim-leider wordt geïnstalleerd tot de kleine Kim wat ouder is en dan de macht kan overnemen".