PvdA wil minimumuurloon invoeren

De PvdA wil een minimumuurloon invoeren. PvdA-Kamerlid Van Dijk grijpt de Dag van de Arbeid aan voor een wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld. Er is nu een minimumloon per maand van ruim 1650 euro bruto voor een volledige baan, ongeacht of dat 36, 38 of 40 uur per week is. Volgens de PvdA zijn er grote verschillen tussen wat mensen met een minimumloon per uur verdienen, omdat de een een langere werkweek heeft dan de ander.

Hij wil nu een minimumuurloon van 10 euro per uur. In de praktijk zou dat volgens de PvdA betekenen dat mensen die 38 of 40 uur per week werken er 3,5 tot 11 procent op vooruitgaan.

Juist nu waardering

Van Dijk denkt dat honderdduizenden mensen van het voorstel kunnen profiteren. "We hebben het over magazijnmedewerkers, schoonmakers en vakkenvullers, juist mensen die ons land nu draaiende moeten houden. Deze mensen die hard werken voor heel weinig geld, verdienen juist nu waardering", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Linkse partijen hebben al eerder voorstellen gedaan om het minimumloon te verhogen. Volgens onderzoek van het Centraal Planbureau zou dat minder banen kosten dan eerder werd gedacht. De PvdA wil in het wetsvoorstel nog geen keuze maken over de vraag of ook uitkeringen omhoog moeten gaan: die zijn nu gekoppeld aan het minimumloon. "De PvdA hecht aan hogere uitkeringen, maar dit wetsvoorstel kan links en rechts verbinden en de koppeling hoeft daarin niet te worden geregeld", zei Van Dijk.