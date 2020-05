Legendarische afrobeat-drummer Tony Allen overleden

In de jaren 80 brak Allen met Kuti, die inmiddels wereldwijd was uitgegroeid tot symbool van de strijd voor vrijheid in Afrika. Hij verhuisde naar Europa en werkte in zijn latere jaren samen met onder anderen Blur-voorman Damon Albarn. Zo drumde hij in diens band The Good, the Bad & the Queen. Daarmee stond Allen vorig jaar nog op Lowlands.

Red Hot Chili Peppers-bassist Flea, die ook met Allen samenwerkte, noemt hem in een reactie op zijn dood een van de beste drummers ooit. "Wat een wildeman, met een geweldig, aardig en vrij hart en de diepste unieke groove", schrijft hij op Instagram.