Mondkapjes verplicht voor passagiers vliegtuigen VS

Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gaan passagiers verplichten om mondkapjes te dragen op binnenlandse vluchten. De maatregel wordt ingesteld op vluchten van United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines.

De verplichting is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar er is ook een ander doel: aarzelende Amerikanen ervan overtuigen om weer vluchten te gaan boeken. Het aantal passagiers is ten opzichte van een jaar geleden afgenomen met 95 procent. Veel mensen durven niet te vliegen omdat ze bang zijn het coronavirus op te lopen.

De luchtvaartmaatschappijen laten de verplichting de komende weken ingaan. Van de vier grootste Amerikaanse maatschappijen doet alleen Southwest Airlines niet mee.

Middenstoelen vrij

De bedrijven proberen ook te voldoen aan de richtlijnen voor social distancing. Zo worden in de meeste toestellen de middenstoelen vrijgehouden.

In Europa maakte de Lufthansa Group deze week ook bekend dat mondkapjes verplicht worden voor passagiers. Het gaat dan om vluchten van onder meer Austrian Airlines, Swiss, Eurowings en Lufthansa.