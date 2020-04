Tweede verdachte opgepakt voor belagen homostel Amsterdam

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor het beledigen van een homostel in Amsterdam-Oost op Eerste Paasdag. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Hij werd op Koningsdag door agenten herkend en daarna vastgezet, meldt AT5.

De slachtoffers werden uitgescholden door een groep jongeren toen ze onderweg waren naar de supermarkt. De twee probeerden in gesprek te gaan met de groep jongeren, maar toen de sfeer steeds agressiever werd, besloten ze de politie te bellen. Toen die arriveerde, was de groep al vertrokken. Later kwamen twee van de jongeren terug en bespuugden een van de mannen.

Een dag na het incident meldde een 15-jarige jongen zich op het bureau. Weer een dag later werd hij vrijgelaten. Hij geldt nog wel als verdachte en staat onder huisarrest.

Het onderzoek naar de confrontatie loopt nog. De recherche is nog specifiek op zoek naar een scooterbestuurder die bij het incident betrokken was, schrijft NH Nieuws.