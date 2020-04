Bedrijven gaan zelf met mondkapjes aan de slag

Bij NXP kunnen medewerkers sinds deze week niet alleen om mondbescherming vragen, maar wordt bij binnenkomst ook de temperatuur gemeten - iets wat nog weinig gebeurt bij Nederlandse bedrijven. Directeur Jeroen Lotgering: "Wij hebben ook fabrieken in China, dus we hebben gezien hoe groot de impact van corona kan zijn en wat voor maatregelen daar getroffen werden. Daarom hebben wij al heel vroeg extra stappen genomen."

De chipfabrikant doet dit om medewerkers alvast te laten wennen aan het dragen van mondbescherming. Want dat gaat er komen, is de verwachting van het management. "We doen het op vrijwillige basis, ook omdat het RIVM waarschuwt voor schijnveiligheid. We willen geen mondkapjes uit de gezondheidszorg halen, dus hebben we gekozen voor bandana's. De stap naar mondkapjes is dan voor onze mensen snel en logisch. Zo wennen we al aan het nieuwe normaal en blijven we vooraan staan."

Heft in eigen handen

Modeondernemer Dyanne Beekman richt zich momenteel op mondbescherming in het bedrijfsleven. "Ik krijg aanvragen binnen voor miljoenen mondkapjes." Beekman, die onder meer bedrijfskleding ontwerpt voor McDonalds, krijg vooral vanuit de horeca, musea en vakantieparken aanvragen binnen. Veel bedrijven hebben geen zin om te wachten en nemen het heft in eigen handen. Beekman bestelt de kapjes alleen bij de 121 fabrieken die voldoen aan Europese medische richtlijnen, en bestelt geen mondkapjes die voor de zorg bestemd zijn.

"Parallel aan deze bestellingen, ben ik ook aan het nadenken over de toekomst van mondbescherming", zegt Beekman. "Ik zie een soort katoenen kapjes voor me, waarvan het filter kan worden vervangen. Zo hoeven er ook geen bergen kapjes te worden weggegooid en hebben we in de toekomst minder kans op een grondstoffentekort."

Ook Beekman gaat uit van 'een nieuw normaal' met andere normen en aangepaste gewoonten. Om wat rust te creëren in het huidige 'mijnenveld', hoopt ook zij op snelle richtlijnen van de overheid.