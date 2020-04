Inmiddels bijna 90 coronavaccins in ontwikkeling, mét nog veel open vragen

Onderzoekers in Oxford lopen voorop. The New York Times meldt dat het kandidaat-vaccin van The Jenner Institute zes resusapen gezond hield toen ze besmet werden met het virus. Het instituut zou het vaccin de komende maand op 6000 mensen willen testen. Het onderzoek borduurt voort op ervaring met het ontwikkelen van een vaccin tegen een ander coronavirus, het MERS-virus. Het apenonderzoek is overigens nog niet gepubliceerd en beoordeeld door vakgenoten.

"Dit is een hoopvol signaal" reageert Hanneke Schuitemaker, hoofd virale vaccins bij farmaceut Janssen, waar zij het onderzoek naar een ander potentieel vaccin leidt. "Wij kijken altijd naar deze groep omdat hun vaccin sterk lijkt op het onze en omdat wij van hen leren. Maar dat het bij dieren werkt wil niet zeggen dat het ook mensen beschermt."

Geen gelopen race

Garanties op een vaccin zijn er niet. "Het is geen done deal", zegt Schuitemaker. "Het is niet zo dat iedereen volgend jaar een prik krijgt en dat vervolgens niemand meer ziek wordt. Toch heb ik goede hoop op een veilig en effectief vaccin."

Wat meezit is dat dit coronavirus niet snel lijkt te veranderen. Bij het kopiëren van virussen ontstaan kleine veranderingen in de genetische code. Tot nu toe leiden die veranderingen in SARS-CoV-2 waarschijnlijk niet tot ander gedrag van het virus. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld influenzavirussen waarvoor ieder jaar een nieuw griepvaccin wordt gemaakt.

Het is nog onduidelijk hoeveel bescherming vaccins kunnen bieden. "We weten nog niet hoeveel antistoffen je nodig hebt voor een goede bescherming en hoe snel die weer verdwijnen", zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Groningen. Of een vaccin besmettingen kan voorkomen, is ook nog een open vraag.