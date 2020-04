ECB-baas Lagarde: er staat 3 biljoen euro klaar

De Europese Centrale Bank heeft 3 biljoen euro (3 duizend miljard) klaarstaan aan goedkope leningen voor banken, tegen een negatieve rente die kan oplopen tot -1 procent. Dat zei ECB-president Christine Lagarde vanmiddag in een online persconferentie.

Het is de bedoeling dat banken dat geld doorsluizen naar bedrijven die in deze coronapandemie extra leningen nodig hebben. "Dat geld is niet voor de banken, maar voor het financieren van de economie", zei Lagarde.

15 procent krimp

Volgens de ECB zal de coronacrisis de economie in de eurozone hard raken. Het tweede kwartaal lijkt het moeilijkst te worden, met een krimp van 15 procent. Over het hele jaar verwacht de centrale bank dat de economie met 5 tot 12 procent afneemt.

De ECB maakte vandaag bekend dat er daarom extra 'pandemieleningen' komen voor banken, met ruimere voorwaarden, boven op de goedkope leningen die al beschikbaar waren. Banken hebben de afgelopen jaren al voor 3 biljoen euro aan ultra-goedkoop krediet opgenomen.

Het in maart aangekondigde 'pandemie-opkoopprogramma' van staats- en bedrijfsobligaties werd niet verder opgehoogd. Daar hadden sommige analisten wel op gerekend. Lagarde wees erop dat de 750 miljard die daarvoor zijn uitgetrokken ook al aanvullend zijn op de eerder aangekondigde opkoopprogramma's. Het totale bedrag dat de ECB op deze manier in de economie pompt om de gevolgen van de pandemie te verzachten loopt dit jaar op tot 1 biljoen.

'Geloof me'

Wel liet Lagarde weten dat ze "volledig klaarstaat" om dit opkoopprogramma verder uit te breiden mocht dat nodig zijn. Bovendien zal ze het geld flexibel inzetten om "fragmentatie" in de eurozone tegen te gaan. In andere woorden: ze zal niet toestaan dat zwaar getroffen landen als Italië en Spanje veel meer rente moeten betalen om geld te lenen op de kapitaalmarkt dan Duitsland en Nederland. Als de ECB relatief meer staatsleningen van zuidelijke landen opkoopt, dan drukt dat de rente voor die landen.

Om aan te tonen dat het haar menens is, gebruikte ze woorden die deden denken aan de beroemde 'whatever it takes'-bezwering van haar voorganger Mario Draghi. Die wist in het heetst van de eurocrisis in 2012 de financiële markten te kalmeren door te zeggen dat de ECB 'alles zou doen' om de euro te beschermen. "Geloof me, dat zal voldoende zijn."

"We zetten alle flexibiliteit in en zullen dat blijven doen. Geloof me," zei Lagarde. Tijdens de persconferentie ging de rente op de Italiaanse staatsleningen iets omlaag, maar die veerde daarna weer terug.