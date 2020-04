Zonnigste aprilmaand ooit gemeten

De afgelopen maand was de zonnigste april sinds het begin van de metingen in 1901. De zon scheen 285 uur, waarmee het record van 280 zonuren uit april 2017 is gebroken, meldt het KNMI. Gemiddeld schijnt de zon in april 178 uur.

Landelijk waren er weinig verschillen. In Wilhelminadorp werden de meeste zonuren gemeten: 287. In de omgeving van luchthaven Schiphol scheen de zon het minst vaak, namelijk 262 uur.

Het was de op één na droogste aprilmaand ooit. Gemiddeld valt in april 42 millimeter neerslag. Afgelopen maand was dat 10 millimeter. De Bilt en de meeste andere weerstations telden slechts zes dagen waarop het regende. In het zuiden was dit plaatselijk zelfs maar vier dagen. Het record blijft dit keer wel bij april 2007, toen viel er slechts 0,3 millimeter.

Minder wolken

Volgens Weerplaza hebben we zeer waarschijnlijk wat extra zon gezien door het verminderde vliegverkeer. Daardoor ontstaan namelijk minder sluierwolken.

Het record van 2007 is maar met vijf zonuren verbroken, dus het zou kunnen dat de coronacrisus net het beslissende extra zetje gegeven heeft, aldus Weerplaza.

De maand april is de laatste decennia steeds zonniger geworden. Van 1991 tot dit jaar waren er in april gemiddeld 195 zonuren.