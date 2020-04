Spanjaarden en Italianen boos over Ruttes optreden bij afvalverwerker

In Spanje en Italië is verontwaardigd gereageerd op het gedrag van premier Mark Rutte bij het bezoek aan een afvalverwerkingscentrale in Den Haag. Rutte was daar gisteren om de vuilverwerkers een hart onder de riem te steken.

Een van de werknemers riep naar de premier dat Nederland aan Italië en Spanje "niet dat geld" moet geven. Rutte aarzelde even, zei toen "Ik onthoud dit!" en stak zijn duim op.