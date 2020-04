Opnieuw brandstichting en vernieling zendmasten

Opnieuw zijn er twee incidenten geweest bij zendmasten. In Rotterdam blijkt een zendmast op het dak van een flat te zijn vernield. Toen werkzaamheden aan het dak werden hervat, zagen bouwvakkers dat de kabels bij de mast waren doorgeknipt en dat er brandschade was.

Mogelijk hebben de vandalen gebruik gemaakt van de steiger die voor de werkzaamheden tegen het gebouw stond. Het is niet bekend wanneer het is gebeurd.

Branden

In het Brabantse dorp Standdaarbuiten woedde gisteravond in een zendmast een kleine brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en zoekt getuigen.

De afgelopen weken zijn zendmasten vaker het mikpunt geweest van vandalisme. Sinds begin deze maand gaat het om meer dan twintig incidenten, verspreid over het land. Justitie en politie noemen de branden zorgelijk en onacceptabel, omdat ze ertoe kunnen leiden dat de hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn.

Mogelijk houden de incidenten verband met complottheorieën over het nieuwe 5G-netwerk. Er zijn enkele verdachten opgepakt, maar het is niet bekend of ze deel uitmaken van een actiegroep die tegen de komst is van het nieuwe netwerk, of dat ze andere motieven hadden.