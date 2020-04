Opnameapparatuur gevonden bij studentenkamers in hotel Enschede

In het ITC Hotel, waar zo'n 300 internationale studenten van de Universiteit Twente verblijven, is opnameapparatuur gevonden onder de deur bij studentenkamers. Een beveiliger zou door een student zijn betrapt toen hij de apparatuur aan het plaatsen was en sindsdien is apparatuur bij meer kamers aangetroffen. De student heeft inmiddels aangifte gedaan en de universiteit spoort ook andere studenten aan om aangifte te doen.

"Iets minder dan twee weken geleden werden wij geïnformeerd door een student die de bewaker had betrapt bij het plaatsen van de apparatuur", vertelt Laurens van der Velde, woordvoerder van de Universiteit Twente. "We hebben toen direct om opheldering gevraagd bij het beveiligingsbedrijf. De verklaring was toen dat daarmee mogelijk schending van de huisregels in de gaten gehouden kon worden."

De universiteit kon zich niet vinden in deze aanpak. "We hebben toen een hartig woordje gesproken. Als er sprake is van schending gaan we met elkaar in gesprek." Volgens de woordvoerder bleek het later niet om een enkel incident te gaan.

Excuses

De universiteit heeft er bij het beveiligingsbedrijf op aangedrongen om gepaste maatregelen te treffen tegen de betrapte beveiliger en gewaarschuwd dat dit niet nog een keer mag gebeuren. Het bedrijf heeft in een brief excuses aangeboden aan de Universiteit Twente.

Het incident is ook door de universiteit bij de politie gemeld. "We hebben gevraagd om de zaak nader te onderzoeken", zegt Van der Velde.