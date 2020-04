18 miljoen euro om volledige Nederlandse biodiversiteit in kaart te brengen

Onderzoekers willen binnen vijf tot tien jaar een volledig beeld geven van de biodiversiteit in Nederland. Daarom wordt een project gestart om al het meercellige leven in Nederland in kaart te brengen. Er wordt 18 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

Onder de naam ARISE werken wetenschappers van Naturalis Biodiversity Center, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute samen aan een "wereldwijd unieke infrastructuur".

Kleine verschillen

Coördinator van het project Koos Biesmeijer schat dat er tussen de 45.000 en 50.000 soorten zijn in Nederland. "Maar een paar duizend soorten zijn zichtbaar voor ons", legt hij uit. "Alle planten en grote dieren kennen we ondertussen wel. Er zijn ook duizenden algen en tienduizend schimmels. Maar er zijn ook veel insecten en andere ongewervelde dieren die op het eerste gezicht hetzelfde zijn, maar toch op DNA-niveau van elkaar blijken te verschillen."

Het systeem moet het Nederlandse ecosysteem en de staat daarvan gaan volgen. Er wordt onder meer gebruikgemaakt van eDNA, beeld- en geluidsherkenning en radargegevens om een volledig beeld te vormen van de biodiversiteit in Nederland.

Environmental DNA (eDNA) is een relatief nieuwe methode om soorten op te sporen via genetisch materiaal dat ze achterlaten. Alle dieren laten urine, uitwerpselen en huidcellen achter en dat kan worden gedetecteerd. Zo hoeft het dier zelf niet te worden gevangen.

Belangrijke informatie voor beleidsmakers

Volgens de initiatiefnemers breekt hiermee "een nieuw tijdperk" aan op het gebied van soortenherkenning. Het project kan belangrijke informatie opleveren voor bijvoorbeeld beleidsmakers bij provincies, die de natuur in stand moeten houden, zeggen ze. "ARISE geeft ons de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in hoe voedselwebben en ecosystemen functioneren en in de staat van de biodiversiteit in ons land", aldus Biesmeijer.

Bovendien kunnen andere Nederlandse onderzoekers gebruikmaken van de verzamelde informatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het slecht gaat met de biodiversiteit in Nederland. Ook wereldwijd is de afname van soorten een groeiend probleem.

Biesmeijer noemt het een ambitieus project om het beeld 100 procent volledig te krijgen. "Je weet natuurlijk nooit helemaal precies of je alles in beeld hebt, maar tussen de 95 en 99 procent moet echt wel te halen zijn."