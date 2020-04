Herdenkingsmunt voor 75 jaar vrijheid: met koning zónder baard

Een feestelijk tintje aan de viering van 75 jaar vrijheid. Zo noemt muntmeester Stephan Satijn van de Koninklijke Nederlandse Munt de speciale munten die voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog worden geslagen.

De munten met daarop wapperende linten zijn vormgegeven door kunstenaar Marijke van Warmerdam. Op de voorkant staat 75 jaar vrijheid, achterop een portret van koning Willem-Alexander, zonder baard.

De munten zijn vanaf 5 mei te koop en zijn in eerste instantie bedoeld voor de verzamelaar, zegt muntmeester Satijn in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben voor speciale munten onze vaste klanten, maar naar herdenkingsmunten is altijd een grote vraag. Ze markeren een bijzonder moment in onze tijd."

Betaalmiddel

Van de speciale gouden munt worden duizend exemplaren geslagen, van de zilveren variant 7500. Het eenvoudigere reguliere vrijheidsvijfje (dat dus ook 5 euro kost) komt in een oplage van enkele tienduizenden, zegt Satijn. "Dat zijn er veel minder dan we inwoners hebben in Nederland, dus het is echt een collectorsitem."

De speciale gouden versie kost overigens 449 euro en heeft een nominale waarde van 10 euro. In theorie zou je hem dus gewoon kunnen gebruiken om iets af te rekenen. Satijn: "Als je met gouden munt naar de supermarkt gaat, kan je maar voor 10 euro broodjes kopen. Ik zou zeggen: doe dat niet."