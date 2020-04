Zweedse detectiveauteur Maj Sjöwall (van Per Wahlöö) overleden

De Zweedse detectiveschrijfster Maj Sjöwall is op 84-jarige leeftijd na een lang ziekbed overleden, heeft haar uitgever bekendgemaakt. Ze is voornamelijk bekend van haar tien boeken over politierechercheur Martin Beck die ze samen schreef met haar man Per Wahlöö.

Het tweetal schreef de serie over Beck tussen 1965 en 1975, elk jaar een. In 1975 overleed Wahlöö en schreef Sjöwall alleen verder. De boeken hadden internationaal succes, werden in zeker veertig talen vertaald en vormden de basis voor vele films en series.

De boeken over Beck waren niet alleen detectiveromans, maar hadden ook een kritische politieke blik op de Zweedse samenleving. De twee auteurs waren actieve marxisten.

Misdaadkoningin

In 2009 noemde de Britse krant The Observer Sjöwall in een interview de 'misdaadkoningin'. Volgens The Telegraph waren Sjöwall en Wahlöö het echtpaar dat 'nordic noir' uitvond, zoals Scandinavische politiethrillers ook wel genoemd worden.

De invloed van Sjöwall op de Zweedse thriller is vrijwel onmogelijk te beschrijven, zegt de Zweedse misdaadschrijver Mari Jugstedt tegen de SVT, de Zweedse publieke omroep. "Met hun internationale succes hebben ze voor ons de weg vrijgemaakt."

"Ik heb haar veertig jaar gekend, dus dit is natuurlijk heel verdrietig", zegt Ann-Marie Skarp van Sjöwalls uitgever, tegen de Zweedse krant Enköpings-Posten. "Het is een groot verlies voor ons allemaal." Volgens haar is er geen misdaadschrijver die niet geïnspireerd is door Sjöwall.