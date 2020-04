Nu de seizoensarbeiders niet komen, dreigen oogstproblemen overal in Europa

Italië: illegalen

De 370.000 seizoensarbeiders die ieder jaar uit landen als Roemenië, Bulgarije en India naar Italië komen blijven nu grotendeels thuis. Een gebrek aan zeker 200.000 arbeiders dreigt.

In grote delen van het land ligt de agrarische productie stil en rotten selderij en tomaten weg. Landbouworganisatie Coldiretti heeft jongeren, gepensioneerden en andere werklozen opgeroepen om te helpen op het land. Maar volgens de organisatie zijn slechts 1500 aanmeldingen binnengekomen.

Het mislukken van de oogsten heeft dermate rampzalige gevolgen voor de economie, dat de regering nu broedt op een plan om illegale migranten werk te geven in de agrarische sector. Wie aan de slag gaat in de land- of tuinbouw, zou volgens minister van Landbouw Bellanova recht moeten hebben op een verblijfsvergunning.

De rechtse oppositie is fel tegen de plannen om illegalen verblijfsvergunningen te geven. In totaal verblijven naar schatting 600.000 ongedocumenteerden in Italië.