Enorme vondst van 4500 kilo cocaïne tussen bananen uit Costa Rica

De douane heeft 4500 kilo cocaïne aangetroffen in een partij bananen. Het is een van de grootste cocaïnevondsten ooit gedaan in Nederland, zegt de douane. De drugs komen waarschijnlijk uit Costa Rica; de bananen kwamen daar ook vandaan.

De drugs werden ontdekt nadat een Vlissings bedrijf een 'onregelmatigheid' had gemeld bij een kwaliteitscontrole van de bananen. Bij onderzoek van de douane werd de cocaïne gevonden.

De cocaïne had een geschatte straatwaarde van 180 miljoen euro, maar is inmiddels vernietigd en de zaak is overgedragen aan de politie.

Bekijk hier foto's van de vondst: