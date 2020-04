Coronacrisis duwt Boeing en Airbus diep in rode cijfers

Vliegtuigbouwers Boeing en Airbus krijgen in de coronacrisis zware klappen. Wereldwijd staan vliegtuigen aan de grond en verkeren hun klanten, de luchtvaartmaatschappijen, in zwaar weer. Ze bezorgen de bouwers in het eerste kwartaal stevige verliezen.

Het Amerikaanse Boeing verliest 590 miljoen euro (641 miljoen dollar), waar een jaar geleden nog 1,9 miljard euro (2,1 miljard dollar) winst geboekt werd. De omzet van Boeing kelderde met 25 procent naar 15,5 miljard euro (16,9 miljard dollar).

Volgens Boeing-topman David Calhoun wordt de crisis in het hele bedrijf gevoeld. De vraag naar zowel vliegtuigen als onderhoud is gedaald en de productie van commerciële vliegtuigen is verlaagd. Ondanks veel annuleringen liggen er nog opdrachten voor 5000 vliegtuigen, goed voor in totaal 439 miljard dollar.

Om de annuleringen op te vangen, neemt Boeing afscheid van 16.000 werknemers, tien procent van het totale personeel. Dat gebeurt het liefst via vrijwillig vertrek, maar gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Verder wordt er stevig gesneden in de kosten. De inkoop van aandelen en winstuitkeringen zijn opgeschort en bestuurders leveren salaris in.

Airbus

Het kleinere, Europese Airbus zag de omzet teruglopen met bijna 2 miljard euro naar 10,6 miljard. Onderaan de streep resteerde een verlies van 481 miljoen euro, tegen een winst van 40 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Er werden 122 vliegtuigen gebouwd en afgeleverd, een kwart minder dan vorig jaar. Wel kwamen er nog orders binnen, Airbus heeft nog orders liggen voor 7650 vliegtuigen.

"De coronacrisis raakt alle regio's en alle industrieën tegelijkertijd en de rol van overheden is daarom cruciaal", zegt Airbus-topman Guillaume Faury. "Voor ons is een van de grootste risico's dat leveranciers failliet gaan."

Meer problemen

Bij beide vliegtuigbouwers verergerden andere problemen de slechte resultaten. Bij Boeing spelen de veiligheidsproblemen met de 737-MAX vliegtuigen. Die vliegtuigen worden wereldwijd al meer dan een jaar aan de grond gehouden. De productie bij Boeing ligt volledig stil en de gebouwde vliegtuigen kunnen niet worden afgeleverd en dus wordt er niks verdiend.

Airbus kampte met een miljardenschikking, opgelegd door de markttoezichthouders van de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Airbus moet 3,6 miljard euro betalen wegens corruptie en omkoping.